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Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Australian Open

Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Australian Open
Теннисист Карен Хачанов
Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче третьего круга турнира Большого шлема Australian Open.

Хачанов, занимающий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 30-е место, потерпел поражение со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6. Для победы Надалю (5) потребовалось 2 часа 54 минуты.

В четвертом круге Надаль встретится с победителем встречи между россиянином Асланом Карацевым (15) и французом Адрианом Маннарино (69).

Australian Open в 2022 году проходит с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Однако на этот раз участие в турнире он не принимает, поскольку власти Австралии аннулировали не привившемуся от коронавируса сербу визу и депортировали из страны.

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти $54 млн.

теннис Australian Open

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