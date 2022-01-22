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ФК "Локомотив" подписал форварда "Монако" Изидора

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании французского нападающего Вилсона Изидора, ранее выступавшего за "Монако".

Как говорится в заявлении на сайте "железнодорожников" в субботу, срок соглашения рассчитан на 4,5 года, Изидор будет выступать под номером 19.

21-летний Изидор - воспитанник академии ФК "Ренн". Летом 2018 года он стал игроком "Монако", который отдал его в аренду французским клубам "Стад-Лаваль" и "Бастию-Борго". Летом 2021 года форвард вернулся в "Монако" и в текущем сезоне провел за основную команду несколько игр.

Спортивный директор ФК "Локомотив" Томас Цорн отметил, что было нелегко уговорить Изидора перейти в "Локомотив". "Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы, и Изидор поверил в наш проект", - цитирует его пресс-служба "Локомотива".

Футболист также выступал за юниорские сборные Франции, в составе которых провел 21 матч и забил 12 голов. Кроме этого, он дважды вызывался в молодежную команду Франции.

футбол Локомотив Вилсон Изидор

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