Нападающий "Спартака" Мелкадзе перешел в "Сочи"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Футболист московского "Спартака" Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в ФК "Сочи", сообщает пресс-служба клуба из Краснодарского края.

"В результате сделки со "Спартаком" нападающий продолжит карьеру в нашем клубе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что форвард будет выступать в "Сочи" под девятым номером.

24-летний Мелкадзе – воспитанник "Спартака", однако преимущественно играл в фарм-клуб команды, "Спартак-2", а также на правах аренды в клубах РПЛ "Тосно" (Ленинградская область), "Тамбов", "Ахмат" (Грозный). Помимо этого, он вызывался в молодежную сборную России.