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Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" победить "Айлендерс" в НХЛ

Российский нападающий признан лучшим игроком матча

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Миннесота" в гостях нанесла поражение соперникам из "Нью-Йорк Айлендерс".

Результат встречи – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) в пользу "Миннесоты", победный гол в составе которой провел российский нападающий Кирилл Капризов. Кроме того, Капризов стал автором результативной передачи в одной из голевых атак его команды.

По итогам встречи Капризов был признан лучшим ее игроком.

В нынешнем сезоне россиянин набрал 52 (18+34 по системе "гол+пас") очка в 39 матчах. Он улучшил свое достижение предыдущего, дебютного для него, сезона, когда в регулярном чемпионате Капризов достиг отметки в 51 (27+24) очко в 55 встречах.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов

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