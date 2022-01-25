Капризов набрал 100 очков в НХЛ

Фото: David Zalubowski/AP/TASS

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов достиг отметки в 100 очков, набранных в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на вторник по московскому времени "Миннесота" на своем льду разгромила команду "Монреаль" со счетом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1), Капризов по ходу встречи сделал две результативные передачи, которые помогли ему достичь юбилейного достижения.

100 очков россиянин набрал в 92 матчах, из них на его счету 44 гола и 56 голевых передач.

Капризов перешел в "Миннесоту" из московского ЦСКА летом 2020 года и в первом же матче - против "Лос-Анджелес Кингз" набрал 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка. Это достижение стало лучшим среди новичков "Миннесоты" в ее истории, рекорды клуба россиянин стал устанавливать и в последующих матчах.

24-летний Капризов является победителем Олимпиады-2018 в Пхенчхане, триумф российской сборной принес его "золотой" гол в финале.