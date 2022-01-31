Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Финалист турнира Большого шлема Australian Open-2022 российский теннисист Даниил Медведев приблизился по очкам к лидеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу.

Согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации, отставание занимающего второе место Медведева от Джоковича сократилось до 890: у серба 11015 баллов, у россиянина 10125.

В предыдущей версии рейтинга, перед стартом Australian Open 17 января в активе Джоковича были те же 11015 баллов, тогда как у Медведева – 8935, то есть отставание россиянина составляло 2080 баллов.

30 января в Мельбурне прошел финал Australian Open в мужском одиночном разряде. Испанец Рафаэль Надаль в финале обыграл Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Триумф Надаля на первом в году турнире Большого шлема принесли 2000 баллов, в общей сложности у испанца их сейчас 6875. Надаль сохранил пятую строчку в рейтинге.

Между тем, в случае победы в финале Медведева, россиянин впервые в карьере стал бы первой ракеткой мира.

Третье место занимает представитель Германии Александр Зверев (7780), четвертое – Стефанос Циципас из Греции (7170). На шестое место с седьмого поднялся итальянец Маттео Берреттини (5278), с шестое на седьмое опустился россиянин Андрей Рублев (4830). Восьмую строчку занимает норвежец Каспер Рууд (4065), девятую – канадец Феликс Оже-Альясим (3923), десятую – итальянец Янник Синнер (3705).

Что касается Джоковича, на Australian Open-2022 он выступить не смог, поскольку власти Австралии аннулировали не привившемуся от коронавируса сербу визу и депортировали спортсмена из страны.