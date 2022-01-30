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Надаль победил Медведева и в 21-й раз выиграл турнир Большого шлема

Финальный матч Australian Open продолжался 5 часов 24 минуты

Надаль победил Медведева и в 21-й раз выиграл турнир Большого шлема
Рафаэль Надаль в финале турнира Большого шлема Australian Open
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира Australian Open-2022.

Результат встречи - 4:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца.

Продолжительность матча составила 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль в четвертый раз победил Медведева при одном поражении.

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Для Надаля это 21-й триумф на турнирах Большого шлема, это новый рекорд по количеству титулов на турнирах этой серии. Предыдущий рекорд Надаль делил с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

В частности, Надаль второй раз в карьере стал победителем Australian Open, ранее он выигрывал турнир в 2009 году.

Медведев проиграл второй финал Australian Open подряд. Годом ранее россиянин уступил Джоковичу, который не принимал участие в текущем розыгрыше турнира, поскольку власти Австралии аннулировали не привившемуся от коронавируса сербу визу и депортировали из страны.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет в себе четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблоднский турнир в Великобритании. Победитель каждого из турниров Большого шлема получает 2000 рейтинговых очков.

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти $54 млн.

Australian Open 2022

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