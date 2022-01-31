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Футболист ЦСКА Бохинен перешел в итальянскую "Салернитану" на правах аренды

Соглашение с аутсайдером Серии А предусматривает опцию выкупа

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Итальянская "Салернитана" арендовала полузащитника московского ЦСКА Эмиля Бохинена, сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.

"Норвежский полузащитник ПФК ЦСКА проведет оставшуюся часть сезона-2021/22 в Италии. Армейцы заключили с клубом Серии А "Салернитана" арендное соглашение, которое предусматривает опцию выкупа трансфера", - говорится в сообщении.

22-летний Бохинен перешел в ЦСКА в феврале 2021 года из норвежского клуба "Стабек". В нынешнем сезоне он провел за армейский клуб 10 матчей, забив два мяча.

"Салернитана" является клубом Серии А, главного дивизиона итальянского футбола. Здесь команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

футбол ФК ЦСКА

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