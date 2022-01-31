Лэмпард возглавил "Эвертон"

Фото: Chloe Knott - Danehouse/Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Фрэнк Лэмпард занял пост главного тренера "Эвертона", сообщает пресс-служба клуба Английской премьер-лиги.

Контракт с 43-летним специалистом подписан сроком до июня 2024 года. Первый матч под руководством Лэмпарда "Эвертон" проведет против "Брентфорда" 5 февраля в рамках четвертого раунда Кубка Англии.

Лэмпард, будучи игроком завоевавший немало титулов в "Челси", начал тренерскую карьеру в 2018 году в "Дерби Каунте". Через год он возглавил "Челси" и вывел команду в финал Кубка Англии, при нем она заняла четвертое место в чемпионате страны. В январе 2021 года "Челси" уволил Лэмпарда.

В чемпионате Англии "Эвертон" в настоящий момент занимает 16-е место, набрав в 20 матчах 19 очков.