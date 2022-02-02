Дубль Орлова принес "Вашингтону" победу над "Питтсбургом" в овертайме

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов забил две шайбы (в том числе победную в овертайме) и был признан первой звездой матча.

Встреча прошла в ночь на среду (по московскому времени) в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

У "Вашингтона" отличились Ник Дауд (6-я минута), Дмитрий Орлов (17, 65) и Даниэль Спронг (40). Нападающий Евгений Кузнецов стал ассистентом победной шайбы Орлова и был признан второй звездой матча. Вратарь столичного клуба россиянин Илья Самсонов сменил в воротах на 7-й минуте Витека Ванечека, получившего травму, и отразил 43 броска в створ из 45.

Александр Овечкин, который не забивает уже несколько матчей подряд, снова не смог прервать свою голевую "засуху".

В составе "Питтсбурга" голы оформили Евгений Малкин (7) и Брайан Раст (12, 25).

Ранее "Вашингтон" разгромил "Даллас Старз" со счетом (5:0). Российский нападающий Евгений Кузнецов сделал передачи на первые два гола, а защитник клуба Орлов выступил ассистентом пятой шайбы. Овечкин тогда очков не набрал.

"Питтсбург" в предыдущей игре уступил на своей домашней арене "Лос-Анджелес Кингз" (3:4). Малкин тогда отметился голевой передачей на своего партнера Сидни Кросби, который забил первый гол "Питтсбурга". Таким образом, "Питтсбург" продолжил свою серию поражений четвертой неудачей подряд.