Поиск

Дубль Орлова принес "Вашингтону" победу над "Питтсбургом" в овертайме

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов забил две шайбы (в том числе победную в овертайме) и был признан первой звездой матча.

Встреча прошла в ночь на среду (по московскому времени) в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

У "Вашингтона" отличились Ник Дауд (6-я минута), Дмитрий Орлов (17, 65) и Даниэль Спронг (40). Нападающий Евгений Кузнецов стал ассистентом победной шайбы Орлова и был признан второй звездой матча. Вратарь столичного клуба россиянин Илья Самсонов сменил в воротах на 7-й минуте Витека Ванечека, получившего травму, и отразил 43 броска в створ из 45.

Александр Овечкин, который не забивает уже несколько матчей подряд, снова не смог прервать свою голевую "засуху".

В составе "Питтсбурга" голы оформили Евгений Малкин (7) и Брайан Раст (12, 25).

Ранее "Вашингтон" разгромил "Даллас Старз" со счетом (5:0). Российский нападающий Евгений Кузнецов сделал передачи на первые два гола, а защитник клуба Орлов выступил ассистентом пятой шайбы. Овечкин тогда очков не набрал.

"Питтсбург" в предыдущей игре уступил на своей домашней арене "Лос-Анджелес Кингз" (3:4). Малкин тогда отметился голевой передачей на своего партнера Сидни Кросби, который забил первый гол "Питтсбурга". Таким образом, "Питтсбург" продолжил свою серию поражений четвертой неудачей подряд.

хоккей НХЛ

Новости по теме

Новости
Наши на Олимпиаде в Пекине

В ОКР настроились как минимум на 30 медалей россиян на ОИ-2022

Экс-наставника "Челси" обвинили в сексуальных домогательствах

Лэмпард возглавил "Эвертон"

Лэмпард возглавил "Эвертон"

Перенесший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен перешел в "Брентфорд"

Перенесший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен перешел в "Брентфорд"

Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" победить "Айлендерс" в НХЛ

Игрока "Манчестер Юнайтед" Гринвуда арестовали по обвинению в изнасиловании

Игрока "Манчестер Юнайтед" Гринвуда арестовали по обвинению в изнасиловании

Франция не присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине

Франция не присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине

Сердар Азмун перешел из "Зенита" в "Байер"

Надаль победил Медведева и в 21-й раз выиграл турнир Большого шлема

Надаль победил Медведева и в 21-й раз выиграл турнир Большого шлема
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код