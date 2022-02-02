Голкипер "Тампы" Василевский одержал 25 победу в сезоне НХЛ в матче против "Сан-Хосе"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" россиянин Андрей Василевский совершил 19 сейвов и принес своему клубу победу в овертайме в домашнем матче против "Сан-Хосе Шаркс".

Счет на табло по окончании встречи, которая состоялась в Тампе в рамках регулярного чемпионата НХЛ, - 2:1 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев.

У победителей забили Энтони Чирелли (22-я минута), Алекс Киллорн (39) и Виктор Хедман (63), который стал автором победной шайбы в овертайме.

У проигравших гостей результативные броски в створ нанесли Рудольф Балцерс (25) и Логан Кутюр (42).

Эта победа стала для Василевского 25-й в текущем сезоне, теперь он занимает чистое первое место по данному показателю среди голкиперов.

Василевский выступает в НХЛ с 2014 года. Вся его карьера в лиге связана с "Тампой", в составе которой голкипер дважды становился обладателем кубка Стэнли (2020, 2021). Кроме того, в 2019 году Василевский получил приз лучшему вратарю сезона "Везина Трофи".