Гол и две передачи Панарина принесли "Нью-Йорку" победу над "Флоридой" в матче НХЛ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли клуб "Флорида Пантерз" в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Итоговый счет поединка, который прошел в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден", - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу хозяев.

Шайбы победителей записали на свой счет Мика Зибанеджад (1-я минута), Алекси Лафренье (24), Крис Крайдер (38, 55) и Артемий Панарин (60). Помимо забитой шайбы, Панарин отличился двумя результативными передачами, выступив ассистентом третьего и четвертого голов. Вратарь клуба Игорь Шестеркин совершил 34 сейва, пропустив лишь дважды.

В составе "Флориды" голами отметились Энтони Дюклер (11) и Сэм Райнхарт (23). Российский голкипер клуба Сергей Бобровский остался в запасе.

Панарин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Ранее в НХЛ россиянин играл за "Чикаго" (2015-2017) и "Коламбус" (2017-2019). В России он защищал цвета подольского "Витязя", казанского "Ак Барса" и петербургского СКА. В составе последнего хоккеист стал обладателем кубка Гагарина (2015). Кроме того, Панарин - серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной России.