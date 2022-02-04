Российский горнолыжник Новиков дисквалифицирован за допинг
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства дисквалифицировал горнолыжника Владислава Новикова на 18 месяцев за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.
Спортсмен признан нарушившим правил доступности спортсмена для тестирования во внесоревновательный период.
Новиков - участник зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, где стал 35-м в гигантском слаломе.