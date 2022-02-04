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"Фенербахче" нацелился на Дзюбу

"Фенербахче" нацелился на Дзюбу
Артем Дзюба
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба стал приоритетной целью для стамбульского "Фенербахче", сообщает турецкое издание Takvim.

Отмечается, что представители "Фенербахче" уже вышли на контакт с Дзюбой, обсудили с ним предварительные условия перехода. В ближайшие дни, согласно информации, ожидается новая встреча.

В настоящий момент у клуба из Турции, подчеркивается в сообщении, имеются проблемы с нападающими.

Дзюба выступает в "Зените" с 2015 года, предыдущим клубом был московский "Спартак". Срок действия контракта 33-летнего форварда с "Зенитом" истекает летом 2022 года.

В составе "Зенита" Дзюба три раза выиграл чемпионат России, четыре раза – Суперкубок страны, два раза – Кубок России.

"Фенербахче" в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

футбол Артем Дзюба

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