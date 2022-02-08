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Сборная России по футболу первые матчи Лиги наций проведет на "Динамо"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Первые матчи в рамках Лиги наций УЕФА футболисты сборной России проведут на поле московского стадиона "Динамо", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Вслед за решающими матчами отборочного раунда чемпионата мира 2022 года стадион "Динамо" примет и Лигу наций. Российский футбольный союз заявил московский стадион на игры 10 и 13 июня с Исландией и Албанией", - говорится в сообщении.

Также в июне сборная России проведет два гостевых матча - с Албанией и Израилем. Эти встречи пройдут 2 и 6 июня.

Ранее в рамках квалификации ЧМ-2022 сборная России 24 марта примет на "Динамо" Польшу, а 29 марта сыграет со Швецией или Чехией.

футбол Лига наций УЕФА

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