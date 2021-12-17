Опубликовано расписание сборной России по футболу на Лигу наций УЕФА

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций УЕФА, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Соперниками сборной России на турнире являются команды Албании, Израиля и Исландии.

2 июня 2022 года россияне сыграют на выезде с Албанией (матч начнется в 21:45 по московскому времени), 6 июня - на выезде с Израилем (21:45).

Следующие два матча россияне проведут дома - 10 июня сборная России с Исландией (21:45), 13 июня - с Албанией (21:45).

24 сентября подопечным Валерия Карпина предстоит выезд в Исландию (начало игры - 16:00 мск), а 27 сентября россияне дома сразятся с Израилем (21:45).

Жеребьевка турнира прошла накануне в Ньоне. Сборная России и ее соперники представляют вторую группу Лиги В, второго по статусу дивизиона Лиги наций.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.