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ХК "Локомотив" расстался с осужденным за изнасилование игроком Буше

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" принял решение расстаться с американским нападающим Ридом Буше, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Локомотив" информирует о том, что прекращено сотрудничество с нападающим основного состава Ридом Буше. Согласно Трудовому кодексу РФ хоккеист уволен из клуба 18 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

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Ранее Буше выступал за омский "Авангард", до этого он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Нью-Джерси", "Нэшвилл" и "Ванкувер", а также за ряд клубов Американской хоккейной лиги. С 2009 по 2011 год он входил в юношескую сборную США.

В феврале суд в Мичигане приговорил Буше к четырем годам исправительных работ и одному году условно за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Сообщалось, что 11 лет назад, будучи 17-летним хоккеистом, Буше изнасиловал 12-летнюю дочь хозяев дома, в котором он жил в рамках программы развития американского хоккея. Спортсмену грозило тюремное заключение сроком от 25 лет до пожизненного. Однако в декабре судья, учтя признание спортсменом вины и его возраст на момент совершения преступления, согласился на меньшее обвинение.

Буше выступает в КХЛ с 2020 года. Прошлый сезон он провел в омском "Авангарде", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина.

хоккей КХЛ

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