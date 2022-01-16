Игрок КХЛ избежал вплоть до пожизненного срока за изнасилование 12-летней в США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший нападающий клубов НХЛ американец Рид Буше, ныне выступающий за команду "Локомотив" (Ярославль) признал себя виновным в изнасиловании 12-летней девочки в США, однако ему удалось избежать тюремного заключения сроком от 25 лет до пожизненного.

Как сообщает Yahoo Sports Canada, предварительное заседание суда прошло в США в декабре, тогда как преступление, о котором идет речь, случилось еще в 2011 году. Тогда еще будучи 17-летним хоккеистом Буше временно жил в приемной семье в рамках программы развития американского хоккея. Здесь он находился во время подготовки юниорской сборной США, в состав которой входил хоккеист, к участию в чемпионате мира.

В один из дней спортсмен изнасиловал 12-летнюю дочь хозяев дома, в том числе и применив шантаж: он обещал распространить видеоролик (который она явно не хотела делать публичным) с ее танцами, если она не согласится вступить с ним в контакт.

Изначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, статья по которому предполагает срок наказания от 25 лет до пожизненного. Однако в декабре судья, учтя признание спортсменом вины, согласился на меньшее обвинение; ключевым моментом стал и возраст самого хоккеиста на момент преступления. Теперь Буше может отделаться и условным сроком.

Вынесение окончательного приговора ожидается 23 января. До вынесения вердикта он может оставаться на свободе.

Ныне 28-летний Буше в НХЛ играл за "Нью-Джерси", "Нэшвилл" и "Ванкувер". В 2020 году перешел в омский "Авангард", с которым выиграл Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне выступает за ярославский "Локомотив".

В общей сложности в КХЛ он сыграл в 118 матчах, набрав 92 (44+48) очка по системе "гол+пас"). В НХЛ на его счету 42 (20+22) очка в 133 матчах.