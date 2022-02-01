Игрок КХЛ осужден условно за изнасилование несовершеннолетней в США

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Мичигане (США) приговорил американского хоккеиста Рида Буше к четырем годам исправительных работ и одному году условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, сообщает Detroit Free Press.

В настоящее время Буше является игроком клуба Континентальной хоккейной лиги "Локомотив" (Ярославль), куда он перешел в 2021 году, а предыдущий сезон отыграл в омском "Авангарде". Совершенное им преступление датировано 2011 годом. Позже он играл за клубы Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси", "Нэшвилл" и "Ванкувер".

Сообщалось, что в 11 лет назад, еще будучи 17-летним хоккеистом Буше временно жил в приемной семье в рамках программы развития американского хоккея. Здесь он находился во время подготовки юниорской сборной США, к участию в чемпионате мира. В один из дней спортсмен изнасиловал 12-летнюю дочь хозяев дома, в том числе и применив шантаж: он обещал распространить видеоролик (который она явно не хотела делать публичным) с ее танцами, если она не согласится вступить с ним в контакт.

Спортсмену грозило тюремное заключение сроком от 25 лет до пожизненного. Однако в декабре судья, учтя признание спортсменом вины, согласился на меньшее обвинение; ключевым моментом стал и возраст самого хоккеиста на момент преступления. Уже тогда перспектива того, что Буше может отделаться условным сроком, оказалась реальной.

В общей сложности в КХЛ Буше сыграл в 118 матчах, набрав 92 (44+48) очка по системе "гол+пас"). В НХЛ на его счету 42 (20+22) очка в 133 матчах.

В составе "Авангарда" Буше стал обладателем Кубка Гагарина.