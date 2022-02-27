ФИАС приостановила проведение турниров по самбо в РФ и Белоруссии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация самбо приняла решение приостановить проведение всех соревнований под своей эгидой на территории России и Белоруссии по соображениям безопасности, сообщает пресс-служба ФИАС.

"Нашим главным приоритетом является безопасность спортсменов и представителей команд, участвующих в соревнованиях под эгидой ФИАС. В связи с повышенными рисками в обеспечении безопасности, а также рекомендациями Международного олимпийского комитета, ФИАС приостанавливает проведение соревнований в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

"Мы будем внимательно следить за развитием событий. Решения по дальнейшим шагам будут приниматься по итогам тщательной оценки рисков и консультаций со специалистами в сфере безопасности", - говорится там же.

Ранее на фоне событий вокруг России и Украины многие международные спортивные организации отказались от проведения соревнований в РФ и Белоруссии. К такой позиции, в частности, призывал Международный олимпийский комитет.