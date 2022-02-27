Поиск

ФИАС приостановила проведение турниров по самбо в РФ и Белоруссии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация самбо приняла решение приостановить проведение всех соревнований под своей эгидой на территории России и Белоруссии по соображениям безопасности, сообщает пресс-служба ФИАС.

"Нашим главным приоритетом является безопасность спортсменов и представителей команд, участвующих в соревнованиях под эгидой ФИАС. В связи с повышенными рисками в обеспечении безопасности, а также рекомендациями Международного олимпийского комитета, ФИАС приостанавливает проведение соревнований в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

"Мы будем внимательно следить за развитием событий. Решения по дальнейшим шагам будут приниматься по итогам тщательной оценки рисков и консультаций со специалистами в сфере безопасности", - говорится там же.

Ранее на фоне событий вокруг России и Украины многие международные спортивные организации отказались от проведения соревнований в РФ и Белоруссии. К такой позиции, в частности, призывал Международный олимпийский комитет.

самбо

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Сборная Чехии отказалась играть в возможном матче с Россией в стыках на ЧМ

Абрамович передал управление ФК "Челси" попечителям благотворительного фонда клуба

Футболисты ЦСКА победили "Спартак" в РПЛ

Футболисты ЦСКА победили "Спартак" в РПЛ

Российский теннисист Рублев выиграл второй подряд турнир

Российский теннисист Рублев выиграл второй подряд турнир

IBU запретил биатлонистам РФ и Белоруссии выступать под своими флагами

IBU запретил биатлонистам РФ и Белоруссии выступать под своими флагами
Военная операция на Украине

Левандовски поддержал решение сборной Польши отказаться от матча с Россией

Левандовски поддержал решение сборной Польши отказаться от матча с Россией

Bloomberg узнал о потенциальных претендентах на покупку "Челси" у Абрамовича

Bloomberg узнал о потенциальных претендентах на покупку "Челси" у Абрамовича
Военная операция на Украине

МОК призвал отменить или перенести из РФ и Белоруссии все соревнования

МОК призвал отменить или перенести из РФ и Белоруссии все соревнования

"Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом"

Военная операция на Украине

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году отменен

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код