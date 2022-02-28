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Футбольный клуб "Шальке" досрочно расторг контракт с "Газпромом"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный клуб "Шальке 04" объявил о досрочном расторжении контракта с российской компанией "Газпром", выступавшей в качестве титульного спонсора ФК.

"Совет директоров ФК "Шальке 04" с одобрения наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнерства клуба и "Газпрома". Исполнительный совет и наблюдательный совет ведут переговоры с представителями нынешнего главного спонсора, и дополнительная информация будет объявлена ​​в установленном порядке", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

Клуб также выразил уверенность, что "в ближайшее время сможет представить нового партнера".

До этого "Шальке" ранее убрал логотип "Газпрома" с игровых футболок команды, заменив его на название клуба.

"Шальке" и "Газпром" сотрудничали с 2007 года.

Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
футбол Россия Германия Украина Газпром Шальке 04

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