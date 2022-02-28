Футболист "Аталанты" поддержал объятия россиянина Миранчука и украинца Малиновского

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Маттео Пессина выступил со словами поддержки в адрес своих партнеров по команде россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского в связи с обострением конфликта между их странами.

"У нас у двух участников войны лица Руслана и Алексея. "Мали" (Малиновский) - замкнутый мальчик, открытый и с сильным характером. "Мира" (Миранчук) - простой мальчик, пожалуй, лучший из всех, кого я знаю. Застенчивый и со страстью, очень похожей на мою", - написал Пессина в инстаграме.



"На днях, когда безумие войны обернулось против России и Украины, они обнялись в Зингонии (на клубной базе – ИФ)", - добавил итальянский футболист, отметив, что команда "большой семьей" будет поддерживать Миранчука и Малиновского.

"Это футбол, который объединяет то, что пытается разделить человеческое безумие", - написал Пессина.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году из московского "Локомотива", полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский – в 2019г из бельгийского "Генка".