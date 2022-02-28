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МОК потребовал вернуть ему ордена, врученные Путину, Чернышенко и Козаку

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Награды, врученные Международным олимпийским комитетом президенту России Владимиру Путину, вице-премьер Дмитрию Чернышенко и замглавы администрации президента России Дмитрию Козаку, должны быть возвращены комитету, заявила в понедельник пресс-служба МОК.

"Исполком МОК, исходя из исключительных обстоятельств и принимая во внимание крайне серьезные нарушения олимпийского перемирия и другие нарушения олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важную должность в правительстве РФ или иную связанную с государственной властью высокопоставленную должность", - говорится в сообщении.

Речь идет о наградах, врученных Путину в 2001 году, Чернышенко и Козаку - в 2014 году.

МОК Владимир Путин

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