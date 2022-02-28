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В ОКР отвергли поддержку комиссией спортсменов РФ отстранение россиян от турниров

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России опровергает причастность российских спортсменов к обращению к руководству международных Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам по поводу приостановления членства Олимпийского и Паралимпийских комитетов, сообщает пресс-служба ОКР.

"Информация о том, что несколько российских спортсменок, включая Председателя Комиссии спортсменов ОКР Софью Великую, подписали открытое письмо своих украинских коллег к руководству МОК и МПК, является банальным обманом аудитории", - говорится в сообщении.

"Фамилии упомянуты в материале издания Insidethegames со ссылкой на твиттер интернет-портала с сомнительной репутацией globalathlete. Никак иначе, кроме как фейк от первоисточника, расценивать данную новость нельзя. Это подтвердила и Софья, и другие спортсменки. Мы уже направили официальный запрос в упомянутые издания с требованием удалить ложную информацию", - подчеркивается там же.

В статье издания Insidethegames сообщается о письме украинских спортсменов в МОК и МПК с просьбой приостановить членство Олимпийского и Паралимпийских комитетов.

Олимпийский комитет России

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