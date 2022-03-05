Баскетболистку сборной США арестовали в РФ за контрабанду наркотиков

Двукратной олимпийской чемпионке, имя которой не указывается, грозит до 10 лет тюрьмы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба сообщает о задержании в феврале гражданки США в аэропорту "Шереметьево" с партией наркотиков, возбуждено уголовное дело, американка арестована.

"В феврале 2022 года при прохождении гражданкой США, прибывшей авиарейсом из Нью-Йорка, "зеленого" коридора в аэропорту Шереметьево служебная собака кинологического отдела Шереметьевской таможни обозначила возможное нахождение в сопровождаемом багаже наркотических средств", - сообщает ФТС.

При изучении с использованием рентгеноскопического оборудования багажа гражданки США сотрудник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Шереметьевской таможни обратил внимание на нахождение в багаже так называемых "вэйпов", представляющих из себя картриджи для электронной нагревательной системы.

"Проведённый таможенный досмотр перемещаемой гражданкой США ручной клади подтвердил наличие "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом, а экспертом установлено, что жидкость является наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло)", - заявили в службе.

В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет).

"В отношении американки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ФТС.

В настоящее время проводятся следственные действия.

"Задержанная является профессиональной баскетболисткой, членом национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США", - отметили в службе.

В ФТС не назвали имя задержанной.