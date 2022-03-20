Рублев проиграл в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя США Тэйлора Фрица в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
Результат встречи – 7:5, 6:4 в пользу американца. Продолжительность игры составила 1 час 47 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое иесто, Фриц – 20-е.
В финале Фриц сыграет с четвертой ракеткой мирра испанцем Рафаэлем Надалем.
Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс". Его призовой фонд составляет более $8,5 млн.