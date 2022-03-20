Поиск

Рублев проиграл в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя США Тэйлора Фрица в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Результат встречи – 7:5, 6:4 в пользу американца. Продолжительность игры составила 1 час 47 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое иесто, Фриц – 20-е.

В финале Фриц сыграет с четвертой ракеткой мирра испанцем Рафаэлем Надалем.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс". Его призовой фонд составляет более $8,5 млн.

теннис Андрей Рублев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА с разгромным счетом победил "Рубин" в матче РПЛ

ЦСКА с разгромным счетом победил "Рубин" в матче РПЛ

Российский боксер Аванесян победил финна Метца в Лондоне

Российский боксер Аванесян победил финна Метца в Лондоне

ЦСКА обыграл московское "Динамо" и закрепил позицию в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" и закрепил позицию в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

"Локомотив" победил "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

"Локомотив" победил "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

Рублев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

"Спартак" разгромил СКА в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

"Челси" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

CAS отклонил апелляцию РФС на санкции в отношении сборной России

Феттель заразился коронавирусом и пропустит старт "Формулы-1"

Феттель заразился коронавирусом и пропустит старт "Формулы-1"

Национальная хоккейная лига признала Капризова лучшим игроком дня

Национальная хоккейная лига признала Капризова лучшим игроком дня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код