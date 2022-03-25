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Гол "Спартака" в ворота "Динамо" признан лучшим в РПЛ в феврале-марте

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" стал автором лучшего гола чемпионата России по футболу в феврале и марте, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

На 24-й минуте прошедшей 6 марта на поле "Динамо" встречи Промес ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний верхний угол соперника. В результате "Спартак" повел со счетом 2:0, который и стал окончательным в этой встрече.

Отмечается, что за гол Промеса проголосовали эксперты РПЛ и "Матч Премьер". Участвовавшие в голосовании болельщики в большинстве своем выбрали лучшим гол нападающего ЦСКА Юсуфа Языджи в ворота "Спартака" в гостевом матче 26 февраля (ЦСКА победил 2:0).

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