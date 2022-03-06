"Спартак" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России

Арсен Захарян ("Динамо") и Зелимхан Бакаев ("Спартак") Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) нанес поражение "Динамо" (Москва) в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра на стадионе "Динамо" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Шамар Николсон (26-я минута) и Куинси Промес (37).

"Динамо" проводило второй тайм в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы в компенсированное к первому тайму время.

"Динамо", проигравшее впервые за шесть матчей, идет на втором месте в таблице чемпионата, имея в активе 39 очков. "Спартак" - девятый (26 очков).

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Краснодаром", встреча пройдет 13 марта. "Динамо" днем ранее сыграет с тульским "Арсеналом".