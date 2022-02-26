Футболисты ЦСКА победили "Спартак" в РПЛ

"Спартак" проводил первый официальный матч под руководством Паоло Ваноли

Российская премьер-лига. "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва) Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес поражение столичному "Спартаку" в гостевом матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Результат матча - 2:0 в пользу армейской команды.

Счет в матче на 49-й минуте прямым ударом со штрафного открыл Юсуф Языджи, дебютировавший в составе ЦСКА. Еще один гол забил Бактиер Зайнутдинов (79).

"Спартак" проводил первый официальный матч под руководством Паоло Ваноли, который был назначен на пост главного тренера команды 17 декабря 2021 года.

ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. "Спартак" - девятый (23 очка).

В следующем туре "Спартак" ждет встреча с московским "Динамо", игра назначена на 6 марта. ЦСКА 5 марта проведет матч против "Нижнего Новгорода".