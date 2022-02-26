Поиск

Футболисты ЦСКА победили "Спартак" в РПЛ

"Спартак" проводил первый официальный матч под руководством Паоло Ваноли

Футболисты ЦСКА победили "Спартак" в РПЛ
Российская премьер-лига. "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес поражение столичному "Спартаку" в гостевом матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Результат матча - 2:0 в пользу армейской команды.

Счет в матче на 49-й минуте прямым ударом со штрафного открыл Юсуф Языджи, дебютировавший в составе ЦСКА. Еще один гол забил Бактиер Зайнутдинов (79).

"Спартак" проводил первый официальный матч под руководством Паоло Ваноли, который был назначен на пост главного тренера команды 17 декабря 2021 года.

ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. "Спартак" - девятый (23 очка).

В следующем туре "Спартак" ждет встреча с московским "Динамо", игра назначена на 6 марта. ЦСКА 5 марта проведет матч против "Нижнего Новгорода".

футбол РПЛ

Новости по теме

Новости

Российский теннисист Рублев выиграл второй подряд турнир

Российский теннисист Рублев выиграл второй подряд турнир

IBU запретил биатлонистам РФ и Белоруссии выступать под своими флагами

IBU запретил биатлонистам РФ и Белоруссии выступать под своими флагами
Военная операция на Украине

Левандовски поддержал решение сборной Польши отказаться от матча с Россией

Левандовски поддержал решение сборной Польши отказаться от матча с Россией

Bloomberg узнал о потенциальных претендентах на покупку "Челси" у Абрамовича

Bloomberg узнал о потенциальных претендентах на покупку "Челси" у Абрамовича
Военная операция на Украине

МОК призвал отменить или перенести из РФ и Белоруссии все соревнования

МОК призвал отменить или перенести из РФ и Белоруссии все соревнования

"Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом"

Военная операция на Украине

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году отменен

"Спартак" сыграет с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Военная операция на Украине

УЕФА перенес на нейтральные поля домашние игры сборных и клубов РФ и Украины

Военная операция на Украине

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код