Поиск

Белорусских спортсменов пригласили участвовать в российских соревнованиях

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - РФ и Белоруссия интегрируют спортивные календари, белорусские спортсмены уже приглашены участвовать в ряде соревнований в России, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Каждая из спортивных федераций наших стран интегрирует свой календарь в расписание другой. Думаю, этот год будет неким пилотным проектом по нашему сотрудничеству, у нас есть все финансовые и организационные возможности, а самое главное - желание и опыт", - сказал он журналистам по итогам совместного заседания коллегий Минспорта Белоруссии и России.

По его словам, российская сторона пригласила белорусских спортсменов для участия в спортивном форуме "Мы вместе. Спорт", который пройдет 30-31 марта в Москве. Белорусские спортсмены примут участие в чемпионате России по биатлону в Тюмени, соревнованиях по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Запланировано проведение универсиады с участием белорусских вузов в июле.

Как заявил Матыцин, "мы объединяем усилия России и Беларуси, прежде всего, для защиты наших спортсменов, обеспечения их участия в соревнованиях, а также сохранения моральной и материальной мотивации".

СпортБелоруссия и Россия из-за спортивных санкций организуют совместные соревнованияБелоруссия и Россия из-за спортивных санкций организуют совместные соревнованияЧитать подробнее

"Участие белорусов в зимних играх паралимпийцев в Ханты-Мансийске еще раз доказало, что никакое политическое давление не может нарушить наши связи и уверенность в себе. У Беларуси и России единый взгляд, мы против дискриминации и политизации спорта. Уверен, что этот непростой период даст нам возможность еще больше задействовать наши ресурсы", - сказал он.

Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" прошли в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта. Участие в них приняли более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Правительство РФ выделило финансовые средства на поощрение победителей и призеров игр.

Ранее Международный паралимпийский комитет отстранил россиян и белорусов от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине из-за событий на Украине.

Белоруссия Россия Олег Матыцин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоруссия и Россия из-за спортивных санкций организуют совместные соревнования

Белоруссия и Россия из-за спортивных санкций организуют совместные соревнования

Павел Рожков избран на пост президента Паралимпийского комитета России

Павел Рожков избран на пост президента Паралимпийского комитета России

Сборная Италии по футболу пропустит второй чемпионат мира подряд

Сборная Италии по футболу пропустит второй чемпионат мира подряд

Победившая на ОИ сестер Авериных гимнастка Ашрам завершает карьеру

Победившая на ОИ сестер Авериных гимнастка Ашрам завершает карьеру

Главный тренер "Рубина" Слуцкий дисквалифицирован до конца сезона условно

Главный тренер "Рубина" Слуцкий дисквалифицирован до конца сезона условно

Немецкий бренд перчаток разорвал контракт с Большуновым

Немецкий бренд перчаток разорвал контракт с Большуновым

ЦСКА всухую выиграл серию у "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

УЕФА получил заявления РФ о планах провести чемпионат Европы по футболу

FINA завела дело против пловца Рылова за участие в митинге-концерте

РФС предложил новый формат лимита на легионеров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код