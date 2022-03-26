Белорусских спортсменов пригласили участвовать в российских соревнованиях

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - РФ и Белоруссия интегрируют спортивные календари, белорусские спортсмены уже приглашены участвовать в ряде соревнований в России, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Каждая из спортивных федераций наших стран интегрирует свой календарь в расписание другой. Думаю, этот год будет неким пилотным проектом по нашему сотрудничеству, у нас есть все финансовые и организационные возможности, а самое главное - желание и опыт", - сказал он журналистам по итогам совместного заседания коллегий Минспорта Белоруссии и России.

По его словам, российская сторона пригласила белорусских спортсменов для участия в спортивном форуме "Мы вместе. Спорт", который пройдет 30-31 марта в Москве. Белорусские спортсмены примут участие в чемпионате России по биатлону в Тюмени, соревнованиях по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Запланировано проведение универсиады с участием белорусских вузов в июле.

Как заявил Матыцин, "мы объединяем усилия России и Беларуси, прежде всего, для защиты наших спортсменов, обеспечения их участия в соревнованиях, а также сохранения моральной и материальной мотивации".

"Участие белорусов в зимних играх паралимпийцев в Ханты-Мансийске еще раз доказало, что никакое политическое давление не может нарушить наши связи и уверенность в себе. У Беларуси и России единый взгляд, мы против дискриминации и политизации спорта. Уверен, что этот непростой период даст нам возможность еще больше задействовать наши ресурсы", - сказал он.

Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" прошли в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта. Участие в них приняли более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Правительство РФ выделило финансовые средства на поощрение победителей и призеров игр.

Ранее Международный паралимпийский комитет отстранил россиян и белорусов от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине из-за событий на Украине.