Белоруссия и Россия из-за спортивных санкций организуют совместные соревнования

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минспорт Белоруссии надеется на отмену санкций, но не собирается бездействовать и будет проводить совместные с Россией соревнования, заявил глава ведомства Сергей Ковальчук.

"В ближайшей перспективе нам нужно организовать совместную работу в связи с санкциями, которые вводит против наших стран МОК. Очевидно, эти санкции надуманны, мы всегда выступали за честный спорт. Они просто убирают конкурентов, ведь на прошедшей Олимпиаде наши сборные выступили очень достойно. К сожалению, спорт становится одной большой политикой, нарушаются основополагающие положения олимпийской хартии. Мы надеемся, что у руководства МОК хватит ума вернуть все обратно. Но сидеть и ждать мы не будем - мы должны организовать совместные соревнования", - сказал Ковальчук на совместном заседании коллегий Минспорта Белоруссии и России в субботу в Минске

"Эта ситуация дала белорусскому и российскому спорту прекрасную возможность еще больше сблизиться. Нам нужно вывести эту работу на еще более высокий уровень, обсудить стратегию взаимодействия, чтобы спортсмены не пострадали и были конкурентоспособны на мировой арене после возвращения", - добавил министр.

В свою очередь, министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что развитие мирового спорта без России и Белоруссии невозможно. "Те решения, которые приняты МОК и международными федерациями, противоречат всем олимпийским принципам. К сожалению, многие спортивные руководители не заняли принципиальную позицию и не стали выражать нежелание следовать рекомендациям. Тем не менее Белоруссия и Россия - самодостаточные страны с выстроенными системами спорта, и стратегия объединения только поможет. Именно разделяя непростые времена и обмениваясь опытом, мы преодолеем этот период и еще более слаженно будем работать в будущем", - заявил Матыцин.

"Наша сторона уже практически подготовила дорожные карты взаимодействия, надеюсь, эти решения будут воплощены в ближайшее время. У нас будет календарь совместных мероприятий, на этот год запланировано много комплексных соревнований, проведение которых начнется уже совсем скоро", - сказал Матыцин.