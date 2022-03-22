Победителям Игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске выделили по 4 млн рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило финансовые средства на поощрение победителей и призеров зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые состоялись в Ханты-Мансийске, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, размер призовых будет таким же, какой планировался по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую.

Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Минфином и Паралимпийским комитетом России.

Провести в России зимние игры паралимпийцев решили после того, как Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил о недопуске российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Пекине.

Соревнования проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Участие в них приняли более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Всего было разыграно 45 комплектов медалей в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, кёрлинге на колясках, следж-хоккее. Сборная России выиграла медальный зачёт, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.