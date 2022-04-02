"Уфа" победила "Крылья Советов" в матче РПЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" нанесли поражение самарским "Крыльям Советов" в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победу "Уфе" принесли Юрий Журавлев (12-я минута) и Гамид Агаларов (87). За "Крылья Советов" отличился Фернандо Констанца (68).

В параллельном матче тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Ахматом" (Грозный) - 0:0.

На 44-й минуте арбитр не засчитал гол игрока "Ахмата" Евгения Харина.

В компенсированное к первому тайму время был удален игрок "Арсенала" Горан Чаушич.

"Ахмат" и "Крылья Советов" делят седьмое и восьмое места в таблице, у команд по 32 очка. "Арсенал" и "Уфа" набрали по 21 очку и делят 13-14 места.