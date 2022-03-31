Инфантино вновь выдвинется в президенты ФИФА

Фото: Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Действующий президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино примет участие в следующих выборах главы организации.

"Я буду переизбираться на пост президента ФИФА", - сказал Инфантино в ходе своего выступления на Конгрессе ФИФА в Дохе.

Швейцарец возглавил ФИФА в феврале 2016 года, а в июне 2019 года был переизбран на новый срок.

Новые выборы президента ФИФА пройдут на Конгрессе ФИФА, который запланирован на начало 2023 года.