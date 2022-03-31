Поиск

Инфантино вновь выдвинется в президенты ФИФА

Инфантино вновь выдвинется в президенты ФИФА
Фото: Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Действующий президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино примет участие в следующих выборах главы организации.

"Я буду переизбираться на пост президента ФИФА", - сказал Инфантино в ходе своего выступления на Конгрессе ФИФА в Дохе.

Швейцарец возглавил ФИФА в феврале 2016 года, а в июне 2019 года был переизбран на новый срок.

Новые выборы президента ФИФА пройдут на Конгрессе ФИФА, который запланирован на начало 2023 года.

ФИФА Джанни Инфантино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бразилия возглавила рейтинг ФИФА, Россия опустилась на 36-е место

Бразилия возглавила рейтинг ФИФА, Россия опустилась на 36-е место

"Металлург" выбил "Авангард" из розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ

"Металлург" выбил "Авангард" из розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ

Лыжница Непряева выиграла четвертую золотую медаль на чемпионате России

Лыжница Непряева выиграла четвертую золотую медаль на чемпионате России

Украинско-американский хоккейный агент призвал прекратить угрозы российским игрокам НХЛ

Глава ПКР заявил о планах участия россиян на ближайшей Паралимпиаде

Глава ПКР заявил о планах участия россиян на ближайшей Паралимпиаде

Малкин установил рекорд среди россиян по числу голевых передач в НХЛ

Сборная Португалии по футболу завоевала путевку на ЧМ-2022

Большунов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате России-2022

Большунов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате России-2022

Лыжница Непряева выиграла третье золото на чемпионате России-2022

Лыжница Непряева выиграла третье золото на чемпионате России-2022

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код