Стал известен состав групп чемпионата мира по футболу

Фото:ANP via Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, прошедшей в Дохе в пятницу, определился состав групп чемпионата мира по футболу-2022, который пройдет в Катаре.

Состав групп выглядит следующим образом:

А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор

B: Англия, США, Иран, Украина/Шотландия/Уэльс

С: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия

D: Франция, Дания, Тунис, ОАЭ/Австралия/Перу

Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия

F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада

G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун

H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана

К настоящему моменту определились обладатели 29 путевок из 32. За одну из них еще поспорят Украина, Шотландия и Уэльс, за вторую – Коста-Рика и Новая Зеландия, за третью – ОАЭ, Австралия и Перу.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция, которая выиграла золото ЧМ в 2018 в России.

Сборная России претендовала на путевку на ЧМ, но была исключена из числа участников стыковых матчей в рамках европейского отбора. Она должна была сыграть в полуфинале стыков с Польшей, в итоге поляки прошли в финал автоматически, а там победили Швецию.