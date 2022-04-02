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"Локомотив" обыграл "Спартак" в 23-м туре РПЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" победили столичный "Спартак" в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра на стадионе "Локомотива" завершилась со счётом 1:0. Победу хозяевам поля принес точный удар Вильсона Изидора на 85-й минуте.

На 42-й минуте арбитр отменил гол игрока "Спартака" Квинси Промеса, зафиксировав положение "вне игры" после просмотра видеоповтора.

Старт игры был отложен на час из-за сильного снегопада в Москве.

"Локомотив" занимает пятое место в таблице чемпионата, у команды 37 очков. "Спартак" идет на десятой строчке и имеет в своём активе 27 очков.

В 24-м туре "Спартак" ждет встреча с тульским "Арсеналом", "Локомотив" сыграет с "Ростовом", оба матча запланированы на 10 апреля.

футбол РПЛ
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