"Ростов" проиграл "Нижнему Новгороду" в матче чемпионата России по футболу
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над "Ростовом" в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
Игра на "Ростов Арене" закончилась со счетом 2:1 в пользу нижегородцев. За "Нижний Новгород" забили Ричи Эннин (7-я минута) и Дмитрий Стоцкий (45+1). "Ростов" ответил голом Кирилла Щетинина (25).
"Нижний Новгород" занимает девятое место в таблице РПЛ, набрав 27 очков. "Ростов" идет 12-м, имея в активе 22 очка.
В следующем туре "Нижний Новгород" сыграет с московским "Динамо", встреча пройдет 9 апреля. "Ростов" днем позже сыграет со столичным "Локомотивом".