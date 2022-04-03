"Металлург" обыграл "Трактор" на старте полуфинала плей-офф КХЛ
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил челябинский "Трактор".
Поединок команд из Восточной конференции КХЛ, состоявшийся в воскресенье в Магнитогорске, завершился со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).
Таким образом, "Магнитка" в серии до четырех побед повела со счетом 1-0. Следующая встреча серии состоится 5 апреля в Магнитогорске.
"Металлург" и "Трактор" играли в плей-офф в сезоне-2009/2010, где победу в первом раунде одержала "Магнитка" (3-1).
"Металлург" является двукратным обладателем Кубка Гагарина.