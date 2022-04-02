ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА обыграли соперников из СКА (Санкт-Петербург) в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу ЦСКА. Победу столичной команде принесли точные броски Максима Соркина (2-я минута), Александра Попова (57) и Владислава Каменева (59, в пустые ворота). СКА ответил шайбой Андрея Кузьменко (23, в большинстве).

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0.

Следующая встреча серии состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге.