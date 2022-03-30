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"Металлург" выбил "Авангард" из розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ

"Металлург" выбил "Авангард" из розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" пробился в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В среду "Магнитка" на своем льду, в решающем седьмом матче 1/4 финала, победила действующего обладателя Кубка Гагарина омский "Авангард".

Результат поединка в Магнитогорске - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Металлурга", который в 1/2 финала сыграет с челябинским "Трактором".

"Металлург" и "Авангард" представляют Восточную конференцию КХЛ. Полуфинальную пару из Западной конференции представят московский ЦСКА и петербургский СКА.

Финальная серия Кубка Гагарина, где встретятся победители конференций, стартует 18 апреля.

хоккей КХЛ
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