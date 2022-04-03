ЦСКА прервал победную серию в РПЛ, сыграв вничью с "Уралом"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб ЦСКА (Москва) сыграл вничью с соперниками из "Урала" (Екатеринбург) в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Москве завершилась с результатом 2:2. Счет в игре был открыт на третьей минуте - забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На седьмой минуте игрок ЦСКА Яка Бийол забил в свои ворота. "Урал" вышел вперед благодаря голу Эрика Бикфалви (55). ЦСКА смог спасти ничью в добавленное ко второму тайму время - Юсуф Языджи реализовал пенальти (90+4).

Языджи забивает в пятом матче подряд после дебюта за ЦСКА, на его счету семь мячей.

ЦСКА прервал свою победную серию, которая насчитывала шесть матчей.

Московский клуб идет на третьем месте (43 очка). "Урал" занимает 13-ю позицию, имея в активе 21 очко.

В 24-м туре ЦСКА сыграет с "Химками", матч пройдет 9 апреля. "Урал" днем позже встретится с самарскими "Крыльями Советов".