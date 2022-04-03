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"Динамо" обыграло "Краснодар" в матче РПЛ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение соперникам из "Краснодара" в гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Результат игры - 1:0. Победу столичной команде принес Даниил Фомин, реализовавший пенальти на 45+6-й минуте.

"Динамо" занимает второе место в чемпионате, имея в активе 46 очков. "Краснодар" - шестой, у команды 36 очков.

В следующем туре "Динамо" 9 апреля сыграет с "Нижним Новгородом". "Краснодар" в тот же день встретится с казанским "Рубином".

футбол РПЛ Динамо Краснодар
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