"Зенит" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) и "Сочи" не определили победителя в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 0:0.
"Зенит", не проигрывающий 12 матчей подряд, лидирует в таблице чемпионата, набрав 49 очков. "Сочи" занимает четвертое место, у команды 39 очков.
В следующем туре "Зенит" сыграет с "Ахматом" (Грозный), встреча пройдет 9 апреля. "Сочи" 10 апреля встретится с "Уфой".