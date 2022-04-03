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"Зенит" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) и "Сочи" не определили победителя в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Сочи завершилась со счетом 0:0.

"Зенит", не проигрывающий 12 матчей подряд, лидирует в таблице чемпионата, набрав 49 очков. "Сочи" занимает четвертое место, у команды 39 очков.

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Ахматом" (Грозный), встреча пройдет 9 апреля. "Сочи" 10 апреля встретится с "Уфой".

Зенит Сочи
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