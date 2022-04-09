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"Рубин" уступил "Краснодару" в 24-м туре РПЛ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" в выездном поединке 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) нанесли поражение соперникам из казанского "Рубина".

Результат встречи в Казани - 0:1. Гол на 85-й минуте забил нападающий гостей Сергей Волков. В компенсированное ко второму тайму время за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник краснодарцев Александр Черников.

"Краснодар" в турнирной таблице РПЛ набрал 39 очков и делит с "Сочи" 4-5 места.

"Рубин" находится на 12-й строчке с 25 баллами. Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.

футбол РПЛ Рубин Краснодар
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