ФК "Динамо" обыграл "Нижний Новгород" и догнал "Зенит" в таблице РПЛ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Нижнего Новгорода" в домашнем матче 24 тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому "Динамо".

Матч завершился со счетом 0:1. На 87-й минуте случился автогол - защитник нижегородцев Кирилл Гоцук срезал мяч в собственные ворота.

"Динамо" набрало 49 очков и идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Столько же очков и у лидера "Зенита", который в субботу в 24 туре сыграет с "Ахматом". Нижегородцы с 27 баллами располагаются на девятой строчке.