"Реал" вырвал победу над "Манчестер Сити" и стал вторым финалистом ЛЧ

В финале клуб из Мадрида сыграет с английским "Ливерпулем"

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Реала" завоевали путевку в финал Лиги чемпионов УЕФА в рамках сезона-2021/22, по сумме двух встреч в полуфинале переиграв английский "Манчестер Сити".

В ответном матче в Мадриде "Реал" выиграл со счетом 3:1. В первой игре "Манчестер Сити" дома победил "Реал" со счетом 4:3.

Как это было

По ходу ответного матча "Реал" уступал со счетом 0:1 и для выхода в финал ему - с учетом первой встречи - нужно было отыграть два мяча. Это удалось сделать лишь в компенсированное ко второму тайму время. А потом испанская команда забила третий в рамках встречи гол, что принесло победу по сумме двух матчей.

Первый гол в матче забил полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез (73-я минута). "Реал" сравнял на 90-й минуте благодаря голу Родриго. Спустя минуту Родриго оформил дубль и перевел игру в овертайм. На 95-й минуте нападающий "Реала" Карим Бензема заработал пенальти, который сам и реализовал.

Таким образом, "Реал" одержал победу в двухматчевом противостоянии с общим счетом 6:5.

Рекордсмены

"Реал" чаще других клубов играл в финалах главного еврокубка, предстоящий матч станет 17-м финалом для клуба. Также "Реал" является самым титулованным клубом в истории турнира, на его счету 13 титулов - в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966 годах он выигрывал Кубок европейских чемпионов, в 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 годах - Лигу чемпионов.

Вторым финалистом турнира является английский "Ливерпуль", выбивший из турнира испанский "Вильярреал". "Ливерпуль" и "Реал" встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 году, тогда сильнее оказался "Реал" (3:1).

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже на стадионе "Стад де Франс". Изначально игра должна была пройти в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", но ее пришлось перенести из РФ из-за ситуации на Украине.