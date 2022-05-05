ЦСКА обыграл "Локомотив-Кубань" на старте полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ победили соперников из краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".

Поединок на столичной арене "Мегаспорт" завершился со счетом 93:90 (20:20, 32:23, 24:25, 17:22) в пользу ЦСКА, который в турнире одержал 13-ю победу подряд. Краснодарцы потерпели поражение после шести побед подряд.

Самым результативным игроком в матче стал баскетболист ЦСКА Алексей Швед, набравший 23 очка.

Счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу армейцев. Следующий матч пройдет 7 мая тоже на площадке ЦСКА. Столичная команда выиграла регулярный чемпионат, "Локомотив-Кубань" финишировал на четвертом месте.

Другую полуфинальную пару составили петербургский "Зенит" и казанский УНИКС. Стартовый поединок между командами запланирован на 6 мая в Петербурге.