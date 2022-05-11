Двукратный чемпион мира Широков перешел из "Спартака" в "Автомобилист"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" расстался с форвардом Сергеем Широковым, сообщает пресс-служба ХК.

"Нападающий Сергей Широков покидает московский "Спартак" по истечении срока действия контракта", - говорится в сообщении.

"Хоккейный клуб "Спартак" Москва благодарит Сергея Сергеевича за игру в составе команды и желает успехов в дальнейшей карьере", - отмечается в тексте обращения.

За два сезона в составе "Спартака" 36-летний Широков провел 113 игр, набрав 74 (33+31 по системе "гол+пас") очка.

В среду же стало известно, что Широков подписал контракт с екатеринбургским "Автомобилистом".

"Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года", - сообщается на сайте "Автомобилиста".

Широков – олимпийский чемпион (2018), двукратный чемпион мира (2012, 2014) в составе сборной России. На клубном уровне он также защищал цвета московского ЦСКА, омского "Авангарда" и петербургского СКА. Имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге за "Ванкувер".