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Сергей Ковалев победил Тервела Пулева единогласным решением судей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над болгарином Тервелом Пулевым в поединке, прошедшем в Лос-Анджелесе.

Бой продлился все 10 запланированных раундов. По их итогам победа была присуждена россиянину единогласным решением судей.

Для 39-летнего Ковалева это 35-я победа при четырех поражениях и одной ничьи. Среди побед Ковалева 29 – нокаутом. В свою очередь, 39-летний Пулев потерпел первое поражение при 16 победах (13 – нокаутом).

Предыдущий свой поединок Ковалев провел в ноябре 2019 года против мексиканца Сауля Альвареса. Тогда россиянин потерпел поражение и в результате лишился чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBO) в полутяжелом весе.

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