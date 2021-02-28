Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира WBC и WBA

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу над представителем Турции Авни Йылдырымом, благодаря чему сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок бойцов среднего веса прошел в США утром по московскому времени. После третьего раунда, в котором Альварес отправил соперника в нокдаун, турецкий спортсмен решил отказаться от дальнейшей борьбы.

Теперь на счету 30-летнего Альвареса 55 побед при одном поражении и двух ничьих. 37 побед он одержал нокаутом.

29-летний Йылдырым потерпел третье поражение при 21-й победе (две из них – нокаутом).

Альварес также владеет чемпионским поясом Всемирной боксерской организации (WBO). В ноябре 2019 года он нокаутом выиграл поединок за этот титул у россиянина Сергея Ковалева.